Тонер Картридж HP 30X CF230X черный (3500стр.) для HP LJ Pro M203/M227
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217581
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х14х11
Вес, г.
600
Описание товара Тонер Картридж HP 30X CF230X черный (3500стр.) для HP LJ Pro M203/M227
Тонер Картридж HP 30X CF230X черный (3500стр.) для HP LJ Pro M203/M227
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
черный
Ресурс печати, копий
3500
Страна производитель
Китай
Тонер Картридж HP 30X CF230X черный (3500стр.) для HP LJ Pro M203/M227
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Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, цветные картриджи, цветные тонеры, картриджи для samsung, цветные картриджи для canon
Теги товара: для hp laserjet pro p1102, для hp laserjet p1005
Тонер Картридж HP 30X CF230X черный (3500стр.) для HP LJ Pro M203/M227 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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