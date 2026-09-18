Тонер Картридж HP 203X CF542X желтый (2500стр.) для HP M254/280/281
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
2500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 270 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217471
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
2500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
37х12х10
Вес, г.
700
Описание товара Тонер Картридж HP 203X CF542X желтый (2500стр.) для HP M254/280/281
Тонер Картридж HP 203X CF542X желтый (2500стр.) для HP M254/280/281
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Бренд
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Цвет
желтый
Ресурс печати, копий
2500
Страна производитель
Китай
Тонер Картридж HP 203X CF542X желтый (2500стр.) для HP M254/280/281
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Смотрите также: Кабели, адаптеры, переходники, Картриджи для лазерных принтеров, Картриджи для струйных принтеров, Прочие расходные материалы, картриджи для samsung
Тонер Картридж HP 203X CF542X желтый (2500стр.) для HP M254/280/281 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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