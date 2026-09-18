Компьютерное кресло Brabix Premium Advance EX-575 черный
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Advance EX-575 черный
Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мягкая мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна. Плотная многослойная набивка, продуманная форма спинки, широкий подголовник, массивные подлокотники с мягкими накладками создают максимально комфортные условия для продуктивной работы. Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Максимальная нагрузка на кресло до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мягкая мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна. Плотная многослойная набивка, продуманная форма спинки, широкий подголовник, массивные подлокотники с мягкими накладками создают максимально комфортные условия для продуктивной работы. Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Максимальная нагрузка на кресло до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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