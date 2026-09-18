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Компьютерное кресло Brabix Premium Advance EX-575 черный купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло Brabix Premium Advance EX-575 черный

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Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 1
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 2
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 3
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 4
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 5
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 6
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 7
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 8
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 9
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 10
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 11
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 12
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 13
Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 1
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 3
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 4
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 5
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 6
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 7
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 8
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 9
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 10
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 11
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 12
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 13
  • Компьютерное кресло Brabix Premium &quot;Advance EX-575&quot; черный - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 510 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 262705
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
81х66х40
Вес, кг.
24

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Advance EX-575 черный

Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мягкая мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна. Плотная многослойная набивка, продуманная форма спинки, широкий подголовник, массивные подлокотники с мягкими накладками создают максимально комфортные условия для продуктивной работы. Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Максимальная нагрузка на кресло до 120 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Premium Advance EX-575 черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Описание

Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатации. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени. В сиденье кресла встроен пружинный блок - конструкция из стальных независимых пружин, предназначенная для лучшей амортизации. Благодаря пружинным блокам мягкая мебель «не проседает» в процессе эксплуатации, комфортна и функциональна. Плотная многослойная набивка, продуманная форма спинки, широкий подголовник, массивные подлокотники с мягкими накладками создают максимально комфортные условия для продуктивной работы. Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего. Максимальная нагрузка на кресло до 120 кг.

Качественное, надежное кресло премиального сегмента.

Кресла марки Brabix отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.

Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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