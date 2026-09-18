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Компьютерное кресло Brabix Rider EX-544 черный/красный купить с доставкой в Москве
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Компьютерное кресло Brabix Rider EX-544 черный/красный

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Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider EX-544&quot; черный/красный - фото 1
Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider EX-544&quot; черный/красный - фото 2
Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider EX-544&quot; черный/красный - фото 3
Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider EX-544&quot; черный/красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кресла руководителя
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider EX-544&quot; черный/красный - фото 1
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider EX-544&quot; черный/красный - фото 2
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider EX-544&quot; черный/красный - фото 3
  • Компьютерное кресло Brabix &quot;Rider EX-544&quot; черный/красный - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 760 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 262694
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Характеристики

Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Размеры в упаковке, см
73х60х30
Вес, кг.
14.61

Описание товара Компьютерное кресло Brabix Rider EX-544 черный/красный

Оно имеет обивку из экокожи со вставками из дышащей ткани TW. Кресло способно выдерживать нагрузку до 120 кг, что является показателем качества, прочности и надежности. Механизм "Top-Gun" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Надежное основание в виде литого пластикового пятилучия является залогом долгой работы кресла и комфортной работы с ним. Благодаря продуманной эргономике, кресло обеспечит непревзойденный комфорт на рабочем месте. Просторное мягкое сидение положительно влияет на мыслительный процесс и значительно уменьшает чувство усталости. Подлокотники из пластика с мягкими накладками соответствуют физиологическому изгибу руки, что создает необходимый комфорт и помогает рукам отдохнуть.



Теги товара: красные

Отзывы о товаре Компьютерное кресло Brabix Rider EX-544 черный/красный




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Характеристики
Бренд
BRABIX
Тип товара
Кресла руководителя
Описание

Оно имеет обивку из экокожи со вставками из дышащей ткани TW. Кресло способно выдерживать нагрузку до 120 кг, что является показателем качества, прочности и надежности. Механизм "Top-Gun" позволяет осуществлять свободное качание с фиксацией в рабочем положении и регулировки наклона под вес сидящего. Надежное основание в виде литого пластикового пятилучия является залогом долгой работы кресла и комфортной работы с ним. Благодаря продуманной эргономике, кресло обеспечит непревзойденный комфорт на рабочем месте. Просторное мягкое сидение положительно влияет на мыслительный процесс и значительно уменьшает чувство усталости. Подлокотники из пластика с мягкими накладками соответствуют физиологическому изгибу руки, что создает необходимый комфорт и помогает рукам отдохнуть.



Теги товара: красные
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Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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