Компьютерное кресло Brabix Premium Amadeus EX-507 черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
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Характеристики
Описание товара Компьютерное кресло Brabix Premium Amadeus EX-507 черный
Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатаци. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Плотная многослойная набивка, продуманная форма спинки, широкий подголовник, хромированные подлокотники с мягкими накладками создают максимально комфортные условия для продуктивной работы.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Стильные и долговечные хромированные детали подчеркивают изысканный вкус владельца.
Максимальная нагрузка на кресло до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла бренда BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
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Обивка выполнена из экокожи - современного материала на хлопковой основе. Благодаря тканой основе и пористому полиуретану экокожа отлично пропускает воздух, что положительным образом сказывается на комфорте во время эксплуатаци. Материал износоустойчив и неприхотлив в уходе - кресло сохранит привлекательный внешний вид в течение длительного времени.
Плотная многослойная набивка, продуманная форма спинки, широкий подголовник, хромированные подлокотники с мягкими накладками создают максимально комфортные условия для продуктивной работы.
Надежный механизм качания "Top Gun" гарантирует хорошую поддержку спины и поясницы за счет возможности свободного качания с фиксацией в одном рабочем положении и регулировку угла наклона под вес сидящего.
Стильные и долговечные хромированные детали подчеркивают изысканный вкус владельца.
Максимальная нагрузка на кресло до 120 кг.
Качественное, надежное кресло премиального сегмента.
Кресла бренда BRABIX отличаются современным дизайном, эргономикой, аккуратным исполнением и отличным соотношением цены и качества.
Смотрите также: Компьютерные кресла, Компьютерные столы, офисные, игровые, для руководителей, детские, на колесиках, на полозьях, кожаные, из экокожи, тканевые, сетчатые, кожаные для руководителей
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