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Характеристики
Тип товара
VoIP-телефон
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 940 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 258581
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Описание товара VoIP-телефон Yealink SIP-T53W черный
Yealink SIP-T53W — простой в использовании мультимедийный IP-телефон с информативным 3.7-дюймовым экраном и комфортным для пользователя дизайном. Удобный пользовательский интерфейс делает работу с IP-телефоном максимально быстрой и простой. Что касается технологии голосового управления Yealink Optima HD, Yealink SIP-T53W улучшает качество звука за счет добавления звукового кодека Opus, что обеспечивает четкую передачу и воспроизведение звука. Использование технологии Gigabit Ethernet, встроенный Bluetooth, WiFi и встроенный порт USB 2.0 значительно улучшили производительность и функционал IP-телефона. Для решения дополнительных задач появилась возможность использования DECT-модуля Yealink DD10K, с помощью которого к IP-телефону Yealink SIP-T53W можно подключить до 4-х DECT-устройств Yealink. Возможность передачи контента (при совместном использовании с приложением Yealink VC Desktop для ПК), режим работы Master-Slave при подключении DECT-трубки, технология для улучшения качества звука Yealink Acoustic Shield позволяют делать ежедневные коммуникации более простыми и удобными, а также решать бизнес-задачи более оперативно.
Yealink SIP-T53W — простой в использовании мультимедийный IP-телефон с информативным 3.7-дюймовым экраном и комфортным для пользователя дизайном. Удобный пользовательский интерфейс делает работу с IP-телефоном максимально быстрой и простой. Что касается технологии голосового управления Yealink Optima HD, Yealink SIP-T53W улучшает качество звука за счет добавления звукового кодека Opus, что обеспечивает четкую передачу и воспроизведение звука. Использование технологии Gigabit Ethernet, встроенный Bluetooth, WiFi и встроенный порт USB 2.0 значительно улучшили производительность и функционал IP-телефона. Для решения дополнительных задач появилась возможность использования DECT-модуля Yealink DD10K, с помощью которого к IP-телефону Yealink SIP-T53W можно подключить до 4-х DECT-устройств Yealink. Возможность передачи контента (при совместном использовании с приложением Yealink VC Desktop для ПК), режим работы Master-Slave при подключении DECT-трубки, технология для улучшения качества звука Yealink Acoustic Shield позволяют делать ежедневные коммуникации более простыми и удобными, а также решать бизнес-задачи более оперативно.
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