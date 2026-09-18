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Видеорегистратор Falcon Eye FE-NVR8216 купить с доставкой в Москве
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Видеорегистратор Falcon Eye FE-NVR8216

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Видеорегистратор Falcon Eye FE-NVR8216 - фото 1
Видеорегистратор Falcon Eye FE-NVR8216 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Видеоpегистpатоp
  • Видеорегистратор Falcon Eye FE-NVR8216 - фото 1
  • Видеорегистратор Falcon Eye FE-NVR8216 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 258018
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Характеристики

Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Размеры в упаковке, см
35х13х8
Вес, кг.
2.5

Описание товара Видеорегистратор Falcon Eye FE-NVR8216

Сетевой FE-NVR8216 16 канальный 4K IP регистратор: Запись 16 кан 8Мп 30к/с, Поток вх/вых 160/80 Mbps, Н.264/H.265/H265+, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, HDMI, VGA, 2 USB, 1 LAN, SATA*2(до 10TB HDD), Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 8/1, Мобильные платформы Android/IOS

Отзывы о товаре Видеорегистратор Falcon Eye FE-NVR8216




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Характеристики
Бренд
FALCON EYE
Тип товара
Видеоpегистpатоp
Описание
Сетевой FE-NVR8216 16 канальный 4K IP регистратор: Запись 16 кан 8Мп 30к/с, Поток вх/вых 160/80 Mbps, Н.264/H.265/H265+, Протокол ONVIF, RTSP, P2P, HDMI, VGA, 2 USB, 1 LAN, SATA*2(до 10TB HDD), Аудио 1/1, Тревожные вх/вых 8/1, Мобильные платформы Android/IOS
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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