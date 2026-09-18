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Характеристики
Тип товара
Бинокль
Диаметр объектива
42
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 255880
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Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 – это 10-кратное увеличение, возможность вести наблюдения при слабой освещенности и эргономичная конструкция. Функционал этого оптического прибора оценят охотники и любители отдыха на природе. С одной стороны, он показывает удаленные объекты с хорошей детализацией, с другой – не обременяет даже во время длительной прогулки. Roof-призмы и линзы расположены таким образом, чтобы бинокль был более компактным, но при этом не терял в оптических возможностях. Оптика из стекла BK-7 с многослойным просветлением передает картинку высокого качества, которая радует естественной цветопередачей и хорошей детализацией. Оптическая схема упакована в лаконичный корпус из пластика высокой прочности. Центральный барабан фокусировки предназначен для точной и плавной настройки резкости. А диоптрийная коррекция позволяет адаптировать оптику под особенности зрения наблюдателя. Окуляры снабжены удобными поворотно-выдвижными наглазниками. При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив.
Бинокль Levenhuk Karma BASE 10x42 – это 10-кратное увеличение, возможность вести наблюдения при слабой освещенности и эргономичная конструкция. Функционал этого оптического прибора оценят охотники и любители отдыха на природе. С одной стороны, он показывает удаленные объекты с хорошей детализацией, с другой – не обременяет даже во время длительной прогулки. Roof-призмы и линзы расположены таким образом, чтобы бинокль был более компактным, но при этом не терял в оптических возможностях. Оптика из стекла BK-7 с многослойным просветлением передает картинку высокого качества, которая радует естественной цветопередачей и хорошей детализацией. Оптическая схема упакована в лаконичный корпус из пластика высокой прочности. Центральный барабан фокусировки предназначен для точной и плавной настройки резкости. А диоптрийная коррекция позволяет адаптировать оптику под особенности зрения наблюдателя. Окуляры снабжены удобными поворотно-выдвижными наглазниками. При необходимости бинокль можно устанавливать на штатив.
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