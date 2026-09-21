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Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 купить с доставкой в Москве
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Бинокль Levenhuk Nitro 10x32

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Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 6
Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 7
Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 8
Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 9
Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 10
Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 11
Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 1
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 2
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 3
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 4
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 5
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 6
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 7
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 8
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 9
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 10
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 11
  • Бинокль Levenhuk Nitro 10x32 - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 699025
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х8
Вес, г.
760

Описание товара Бинокль Levenhuk Nitro 10x32

Если вы ищете компактный бинокль, защищенный от любой непогоды, то вам обязательно приглянется Levenhuk Nitro 10x32. Он станет верным компаньоном любителю хайкинга и треккинга, поможет рассмотреть достопримечательности в путешествии и изучить в деталях знакомые уголки родного города. Его корпус заполнен азотом: герметичная конструкция защищает прибор от попадания влаги, а его линзы не запотеют даже при резких скачках температуры. Бинокль обладает 10 кратным приближением, увеличенная картинка получается ровной и резкой по всему полю зрения. Оптические элементы произведены из стекла BK-7 и покрыты просветляющим составом. Удобный барабан центральной фокусировки позволяет оперативно навести бинокль на резкость. Здесь есть опция диоптрийной коррекции, которая позволит скомпенсировать разницу в остроте зрения левого и правого глаза.

Отзывы о товаре Бинокль Levenhuk Nitro 10x32




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Бинокль
Назначение
для охоты, рыбалки, туризма/полевой
Диаметр объектива
32
Регулировка расстояния между зрачками
да
Увеличение
10x
Страна производитель
Китай
Описание
Если вы ищете компактный бинокль, защищенный от любой непогоды, то вам обязательно приглянется Levenhuk Nitro 10x32. Он станет верным компаньоном любителю хайкинга и треккинга, поможет рассмотреть достопримечательности в путешествии и изучить в деталях знакомые уголки родного города. Его корпус заполнен азотом: герметичная конструкция защищает прибор от попадания влаги, а его линзы не запотеют даже при резких скачках температуры. Бинокль обладает 10 кратным приближением, увеличенная картинка получается ровной и резкой по всему полю зрения. Оптические элементы произведены из стекла BK-7 и покрыты просветляющим составом. Удобный барабан центральной фокусировки позволяет оперативно навести бинокль на резкость. Здесь есть опция диоптрийной коррекции, которая позволит скомпенсировать разницу в остроте зрения левого и правого глаза.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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