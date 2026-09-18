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Микрофон Saramonic Vmic Mini купить с доставкой в Москве
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Микрофон Saramonic Vmic Mini

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Микрофон Saramonic Vmic Mini - фото 1
Микрофон Saramonic Vmic Mini - фото 2
Микрофон Saramonic Vmic Mini - фото 3
Микрофон Saramonic Vmic Mini - фото 4
Микрофон Saramonic Vmic Mini - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Диаграмма направленности
суперкардиоидный
  • Микрофон Saramonic Vmic Mini - фото 1
  • Микрофон Saramonic Vmic Mini - фото 2
  • Микрофон Saramonic Vmic Mini - фото 3
  • Микрофон Saramonic Vmic Mini - фото 4
  • Микрофон Saramonic Vmic Mini - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 253136
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Характеристики

Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, ветрозащита, кабель, документация, упаковка
Диаграмма направленности
суперкардиоидный
Питание
фантомное
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х13х6
Вес, кг.
1

Описание товара Микрофон Saramonic Vmic Mini

Saramonic Vmic Mini - это компактный микрофон изготовленный из металла с узкой диаграммой направленности (кардиоида) предназначенный для высококачественной записи звука на любую камеру или рекордер с входом для внешнего микрофона, либо на смартфон (кабель для подключения к смартфону в комплекте). Интегрированная виброгасящая подвеска позволит избавиться от нежелательных вибраций и шумов во время съёмки, а поролоновая ветрозащита надёжно защитит при съёмке на улице. Микрофон Saramonic Vmic Mini не требует внешнего питания или батареи.

Отзывы о товаре Микрофон Saramonic Vmic Mini




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Характеристики
Бренд
Saramonic
Тип товара
Микрофон
Подключение
проводное
Комплектация
микрофон, ветрозащита, кабель, документация, упаковка
Диаграмма направленности
суперкардиоидный
Питание
фантомное
Страна производитель
Китай
Описание
Saramonic Vmic Mini - это компактный микрофон изготовленный из металла с узкой диаграммой направленности (кардиоида) предназначенный для высококачественной записи звука на любую камеру или рекордер с входом для внешнего микрофона, либо на смартфон (кабель для подключения к смартфону в комплекте). Интегрированная виброгасящая подвеска позволит избавиться от нежелательных вибраций и шумов во время съёмки, а поролоновая ветрозащита надёжно защитит при съёмке на улице. Микрофон Saramonic Vmic Mini не требует внешнего питания или батареи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Микрофон Saramonic Vmic Mini - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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