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Гриль для сабвуфера ACV GR-L12 30см, хром купить с доставкой в Москве
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Гриль для сабвуфера ACV GR-L12 30см, хром

7 Отзывы
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Гриль для сабвуфера ACV GR-L12 30см, хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетка защитная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 252709
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Характеристики

Бренд
ACV
Тип товара
Сетка защитная
Дополнительно
материал - металл
Ширина, см
30
Размеры в упаковке, см
35х30х5
Вес, г.
100

Описание товара Гриль для сабвуфера ACV GR-L12 30см, хром

Декоративная решетка (гриль) для сабвуфера - это прекрасный и стильный внешний вид вашей акустической системы. Но это не главная роль решётки – основное предназначение, конечно же, защита сабвуфера от повреждений. Решётка довольно крепкая и может выдержать довольно сильное механическое воздействие, приняв удар на себя, избавив от повреждений аудиосистему.

Отзывы о товаре Гриль для сабвуфера ACV GR-L12 30см, хром

Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая решётка, приходит в разобранном виде, но не подошла по высоте.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Dmitry C.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший гриль. Очень правильно, что это не сварка, а собирается на винтах, две длинные и две короткие дуги прикручиваются на основание, фаски под винты тоже сделаны. По размеру подойдут даже на нестандартные динамики (например Focal корзина 33 см). Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Гриль для буфера очень меня порадовал
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Валерий И.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую товар и продавца
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился. Рекоменбую.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Ярослав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошла под урал булава 12
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Свою функцию выполняет. Рекомендую к покупке



Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ACV
Тип товара
Сетка защитная
Дополнительно
материал - металл
Ширина, см
30
Описание
Декоративная решетка (гриль) для сабвуфера - это прекрасный и стильный внешний вид вашей акустической системы. Но это не главная роль решётки – основное предназначение, конечно же, защита сабвуфера от повреждений. Решётка довольно крепкая и может выдержать довольно сильное механическое воздействие, приняв удар на себя, избавив от повреждений аудиосистему.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
14.05.2025
Алексей Ю.

Достоинства:


Комментарий:
Хорошая решётка, приходит в разобранном виде, но не подошла по высоте.
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Dmitry C.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший гриль. Очень правильно, что это не сварка, а собирается на винтах, две длинные и две короткие дуги прикручиваются на основание, фаски под винты тоже сделаны. По размеру подойдут даже на нестандартные динамики (например Focal корзина 33 см). Рекомендую.
Источник: Яндекс Маркет
26.12.2024
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Гриль для буфера очень меня порадовал
Источник: Яндекс Маркет
13.11.2024
Валерий И.

Достоинства:


Комментарий:
Рекомендую товар и продавца
Источник: Яндекс Маркет
18.09.2024
Николай Б.

Достоинства:


Комментарий:
Товар понравился. Рекоменбую.
Источник: Яндекс Маркет
24.08.2024
Ярослав Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично подошла под урал булава 12
Источник: Яндекс Маркет
01.08.2024
Сергей К.

Достоинства:


Комментарий:
Качество хорошее. Свою функцию выполняет. Рекомендую к покупке


Гриль для сабвуфера ACV GR-L12 30см, хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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