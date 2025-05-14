Гриль для сабвуфера ACV GR-L12 30см, хром
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетка защитная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
700 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 252709
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетка защитная
Дополнительно
материал - металл
Ширина, см
30
Размеры в упаковке, см
35х30х5
Вес, г.
100
Описание товара Гриль для сабвуфера ACV GR-L12 30см, хром
Декоративная решетка (гриль) для сабвуфера - это прекрасный и стильный внешний вид вашей акустической системы. Но это не главная роль решётки – основное предназначение, конечно же, защита сабвуфера от повреждений. Решётка довольно крепкая и может выдержать довольно сильное механическое воздействие, приняв удар на себя, избавив от повреждений аудиосистему.
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Декоративная решетка (гриль) для сабвуфера - это прекрасный и стильный внешний вид вашей акустической системы. Но это не главная роль решётки – основное предназначение, конечно же, защита сабвуфера от повреждений. Решётка довольно крепкая и может выдержать довольно сильное механическое воздействие, приняв удар на себя, избавив от повреждений аудиосистему.
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая решётка, приходит в разобранном виде, но не подошла по высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший гриль. Очень правильно, что это не сварка, а собирается на винтах, две длинные и две короткие дуги прикручиваются на основание, фаски под винты тоже сделаны. По размеру подойдут даже на нестандартные динамики (например Focal корзина 33 см). Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Гриль для буфера очень меня порадовал
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую товар и продавца
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился. Рекоменбую.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошла под урал булава 12
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Свою функцию выполняет. Рекомендую к покупке
Гриль для сабвуфера ACV GR-L12 30см, хром - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Гриль для сабвуфера ACV GR-L12 30см, хром
Достоинства:
Комментарий:
Хорошая решётка, приходит в разобранном виде, но не подошла по высоте.
Достоинства:
Комментарий:
Хороший гриль. Очень правильно, что это не сварка, а собирается на винтах, две длинные и две короткие дуги прикручиваются на основание, фаски под винты тоже сделаны. По размеру подойдут даже на нестандартные динамики (например Focal корзина 33 см). Рекомендую.
Достоинства:
Комментарий:
Гриль для буфера очень меня порадовал
Достоинства:
Комментарий:
Рекомендую товар и продавца
Достоинства:
Комментарий:
Товар понравился. Рекоменбую.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично подошла под урал булава 12
Достоинства:
Комментарий:
Качество хорошее. Свою функцию выполняет. Рекомендую к покупке