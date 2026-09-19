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Автомобильная антенна Ural Магнит черный купить с доставкой в Москве
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Автомобильная антенна Ural Магнит черный

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Автомобильная антенна Ural Магнит черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Антенна автомобильная
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
680 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 413589
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Характеристики

Бренд
URAL
Тип товара
Антенна автомобильная
Дополнительно
длина кабеля 5 м
Особенности
экранированный кабель
Размеры в упаковке, см
15х15х6
Вес, г.
120

Описание товара Автомобильная антенна Ural Магнит черный

Экранированный (помехозащищённый) кабель. Спиртовая салфетка и установочный набор в комплекте. Возможность установки в любой части автомобиля. Термостойкий корпус. Работает на принципе приёма магнитной составляющей радиоволн, улучшенная схемотехника защищенная от перепада температур и влаги. Усиленная защита от городских радиопомех.

Отзывы о товаре Автомобильная антенна Ural Магнит черный




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
URAL
Тип товара
Антенна автомобильная
Дополнительно
длина кабеля 5 м
Особенности
экранированный кабель
Описание
Экранированный (помехозащищённый) кабель. Спиртовая салфетка и установочный набор в комплекте. Возможность установки в любой части автомобиля. Термостойкий корпус. Работает на принципе приёма магнитной составляющей радиоволн, улучшенная схемотехника защищенная от перепада температур и влаги. Усиленная защита от городских радиопомех.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильная антенна Ural Магнит черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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