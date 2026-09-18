Антенный конвертер Триада-325 Japan
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Конвертер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 305636
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Конвертер
Дополнительно
диапазон приема FM 94-106 МГц
Размеры в упаковке, см
13х10х3
Вес, г.
375
Описание товара Антенный конвертер Триада-325 Japan
Триада-325 Japan подойдет для автомагнитол японского стандарта. Этот антенный конвертер будет полезен для приёма различных станций в диапазоне от 94 до 106 МГц FM.
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Триада-325 Japan подойдет для автомагнитол японского стандарта. Этот антенный конвертер будет полезен для приёма различных станций в диапазоне от 94 до 106 МГц FM.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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