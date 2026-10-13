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Автомобильная радиостанция Optim 270 купить с доставкой в Москве
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Автомобильная радиостанция Optim 270

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 040 руб. 
Начислим 81 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 252377
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Автомобильная радиостанция Optim 270
5 040 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Optim
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Размеры в упаковке, см
22х12х3
Вес, г.
800

Описание товара Автомобильная радиостанция Optim 270

Автомобильная радиостанция Optim 270

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Характеристики
Бренд
Optim
Тип товара
Автомобильная радиостанция
Описание
Автомобильная радиостанция Optim 270
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Автомобильная радиостанция Optim 270 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 5040 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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