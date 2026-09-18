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Призма оборачивающая Sky-Watcher 90° 1,25” купить с доставкой в Москве
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Призма оборачивающая Sky-Watcher 90° 1,25”

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Призма оборачивающая Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 1
Призма оборачивающая Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Призма оборачивающая
  • Призма оборачивающая Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 1
  • Призма оборачивающая Sky-Watcher 90° 1,25” - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 249691
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Призма оборачивающая
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х6
Вес, г.
200

Описание товара Призма оборачивающая Sky-Watcher 90° 1,25”

Призма позволяет получить неперевернутое и не зеркальное изображение в окуляре – это особенно важно при ландшафтных наблюдениях. Благодаря излому оптической оси на 90° можно с комфортом наблюдать за объектами, которые находятся высоко над горизонтом.

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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Призма оборачивающая
Страна производитель
Китай
Описание
Призма позволяет получить неперевернутое и не зеркальное изображение в окуляре – это особенно важно при ландшафтных наблюдениях. Благодаря излому оптической оси на 90° можно с комфортом наблюдать за объектами, которые находятся высоко над горизонтом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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