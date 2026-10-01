Диафрагма ирисовая Godox VSA-ID для проекционной насадки
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Характеристики
Тип товара
Диафрагма
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 090 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 621195
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Диафрагма
Особенности
ручка с резиновым наконечником
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х10х2
Вес, г.
100
Описание товара Диафрагма ирисовая Godox VSA-ID для проекционной насадки
Godox VSA-ID – ирисовая диафрагма для проекционной насадки VSA, используется совместно с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K. Позволяет плавно изменять диаметр пучков света, проходящих через объектив, и тем самым регулировать освещенность объекта съемки. 18 лепестков создают практически идеальное круглое отверстие диаметром от 4 до 61 мм.
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Бренд
Тип товара
Диафрагма
Особенности
ручка с резиновым наконечником
Страна производитель
Китай
Godox VSA-ID – ирисовая диафрагма для проекционной насадки VSA, используется совместно с проекционными насадками Godox VSA-19K, Godox VSA-26K, Godox VSA-36K. Позволяет плавно изменять диаметр пучков света, проходящих через объектив, и тем самым регулировать освещенность объекта съемки. 18 лепестков создают практически идеальное круглое отверстие диаметром от 4 до 61 мм.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
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