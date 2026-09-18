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Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) купить с доставкой в Москве
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Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм)

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Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 1
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 2
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 3
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 4
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 5
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 6
Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кольца крепежные
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 1
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 2
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 3
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 4
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 5
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 6
  • Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
8 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 221275
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Характеристики

Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Кольца крепежные
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х29х15
Вес, кг.
1.8

Описание товара Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм)

Крепежные кольца предназначены для установки телескопа на монтировку. Данная модель подходит для рефлекторов Ньютона с апертурой 200 мм. Кольца позволяют установить оптическую трубу на любую экваториальную монтировку Sky-Watcher и на азимутальную монтировку Sky-Watcher AZ3. Крепежные кольца изготовлены из прочного и легкого алюминиевого сплава. Крепежный винт на одном кольце дает возможность установить на трубу камеру.

Отзывы о товаре Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм)




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Характеристики
Бренд
SKY-WATCHER
Тип товара
Кольца крепежные
Страна производитель
Китай
Описание
Крепежные кольца предназначены для установки телескопа на монтировку. Данная модель подходит для рефлекторов Ньютона с апертурой 200 мм. Кольца позволяют установить оптическую трубу на любую экваториальную монтировку Sky-Watcher и на азимутальную монтировку Sky-Watcher AZ3. Крепежные кольца изготовлены из прочного и легкого алюминиевого сплава. Крепежный винт на одном кольце дает возможность установить на трубу камеру.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Кольца крепежные Sky-Watcher для рефлекторов 200 мм (внутренний диаметр 235 мм) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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