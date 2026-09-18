Зажим GreenBean PowerGrip PG-033 на трубу
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Характеристики
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
15,5х12х3,5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 720 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232319
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
15,5х12х3,5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х13х4
Вес, г.
500
Описание товара Зажим GreenBean PowerGrip PG-033 на трубу
PowerGrip PG-033 – зажим (хомут) на трубу, предназначен для присоединения студийного оборудования с втулкой 5/8 к трубе с диаметром от 40 мм до 50 мм. Профессиональный и легкий хомут изготовлен из высокопрочного алюминия методом экструзии и был разработан для установки оборудования весом до 300 кг. Совмещает прочность, долговечность и большую грузоподъемность с высокой степенью безопасности. Шпигот, клепки, винтовой зажим и барашек - выполнены из стали, зажимные губы - из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.
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Бренд
Тип товара
Зажим
Размер в сложенном виде (ДxШxВ), см
15,5х12х3,5
Страна производитель
Китай
PowerGrip PG-033 – зажим (хомут) на трубу, предназначен для присоединения студийного оборудования с втулкой 5/8 к трубе с диаметром от 40 мм до 50 мм. Профессиональный и легкий хомут изготовлен из высокопрочного алюминия методом экструзии и был разработан для установки оборудования весом до 300 кг. Совмещает прочность, долговечность и большую грузоподъемность с высокой степенью безопасности. Шпигот, клепки, винтовой зажим и барашек - выполнены из стали, зажимные губы - из алюминиевого сплава с резиновыми вставками.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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