Ручка гибкая GreenBean HL-12
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Характеристики
Тип товара
Ручка
Минимальная высота, см
25
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 520 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 232159
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Ручка
Минимальная высота, см
25
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х11х9
Вес, г.
200
Описание товара Ручка гибкая GreenBean HL-12
Она же кнут Follow Focus, а, она же «вялый» на языке видеооператоров. Используется при работе с крупногабаритными ригами, с его помощью удобно управлять фокусом камеры, установленной (в составе рига) на штатив. Гибкая ручка переводит фиксированную плоскость рукоятки фокусировки в удобную для оператора и снижает передающиеся вибрации. В месте сопряжения HL-12 с посадочным гнездом Follow Focus, а имеется подпружиненный металлический шарик.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Она же кнут Follow Focus, а, она же «вялый» на языке видеооператоров. Используется при работе с крупногабаритными ригами, с его помощью удобно управлять фокусом камеры, установленной (в составе рига) на штатив. Гибкая ручка переводит фиксированную плоскость рукоятки фокусировки в удобную для оператора и снижает передающиеся вибрации. В месте сопряжения HL-12 с посадочным гнездом Follow Focus, а имеется подпружиненный металлический шарик.
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
Смотрите также: Комплекты студийного света, Осветители, Софтбоксы, Стойки для света, Студийные вспышки, Фотозонты, Фотофоны
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