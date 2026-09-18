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Держатель Falcon Eyes CBH-1 для перекладины купить с доставкой в Москве
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Держатель Falcon Eyes CBH-1 для перекладины

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Держатель Falcon Eyes CBH-1 для перекладины
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Держатель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 550 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 231621
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х15х7
Вес, кг.
1.7

Описание товара Держатель Falcon Eyes CBH-1 для перекладины

Комплект держателей для перекладины Falcon Eyes CBH-1, крепится с помощью зажимов на стойки или распорки диаметром до 35 мм. Имеет стальной реверсивный штырь, на который крепится перекладина (например CB-BS386, CB-BS300 и т.д.). Резиновые вставки на зажимах противодействуют проскальзыванию и повреждению поверхности стоек. В одном комплекте 2 держателя. 

Отзывы о товаре Держатель Falcon Eyes CBH-1 для перекладины




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Держатель
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект держателей для перекладины Falcon Eyes CBH-1, крепится с помощью зажимов на стойки или распорки диаметром до 35 мм. Имеет стальной реверсивный штырь, на который крепится перекладина (например CB-BS386, CB-BS300 и т.д.). Резиновые вставки на зажимах противодействуют проскальзыванию и повреждению поверхности стоек. В одном комплекте 2 держателя. 
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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