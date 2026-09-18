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Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL купить с доставкой в Москве
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Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL

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Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL - фото 1
Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная высота, см
55
  • Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL - фото 1
  • Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 230844
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Характеристики

Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная высота, см
55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
70х14х10
Вес, г.
480

Описание товара Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL

Комплект из гибкой штанги и винтового зажима Falcon Eyes CL-35FL. С одной стороны штанги установлена клипса с резиновыми захватами шириной 75 мм, с другой — стандартный стоечный палец с винтом 3/8, палец устанавливается во втулку винтового зажима. Зажим CL-35FL с втулкой 5/8 используется для установки студийного оборудования на плоскостях толщиной до 35 мм. Штанга, клипса и зажим изготовлены из металла, втулка — из прочного пластика.

Отзывы о товаре Штанга гибкая Falcon Eyes NCLG-30S+CL-35FL




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Характеристики
Бренд
Falcon Eyes
Тип товара
Штанга
Максимальная нагрузка, кг
1
Минимальная высота, см
55
Страна производитель
Китай
Описание
Комплект из гибкой штанги и винтового зажима Falcon Eyes CL-35FL. С одной стороны штанги установлена клипса с резиновыми захватами шириной 75 мм, с другой — стандартный стоечный палец с винтом 3/8, палец устанавливается во втулку винтового зажима. Зажим CL-35FL с втулкой 5/8 используется для установки студийного оборудования на плоскостях толщиной до 35 мм. Штанга, клипса и зажим изготовлены из металла, втулка — из прочного пластика.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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