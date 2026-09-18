Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
49 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221088
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.08х0.5х0.26
Вес, кг.
17.9
Описание товара Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S – это мощный рефлектор Ньютона. В него можно увидеть сотни звездных скоплений, галактик и туманностей, двойные и одиночные звезды и многое другое. Можно наблюдать объекты каталогов Мессье и NGC – большую часть из них в деталях. Ближний космос изучать тоже можно. Телескоп покажет лунные кратеры размером от 4 км, Сатурн, Юпитер, Марс и Венеру. Levenhuk Skyline PLUS 130S – это отличный телескоп для всестороннего исследования космоса.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Материал штатива
алюминий
Монтировка
экваториальная
Диаметр объектива
130
Максимальное увеличение (X)
260x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
900
Страна производитель
Китай
Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S – это мощный рефлектор Ньютона. В него можно увидеть сотни звездных скоплений, галактик и туманностей, двойные и одиночные звезды и многое другое. Можно наблюдать объекты каталогов Мессье и NGC – большую часть из них в деталях. Ближний космос изучать тоже можно. Телескоп покажет лунные кратеры размером от 4 км, Сатурн, Юпитер, Марс и Венеру. Levenhuk Skyline PLUS 130S – это отличный телескоп для всестороннего исследования космоса.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
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Телескоп Levenhuk Skyline PLUS 130S - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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