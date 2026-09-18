Телескоп Sky-Watcher Dob 10" (250/1200)
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
182 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221063
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Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.26х0.57х0.5
Вес, кг.
24.5
Описание товара Телескоп Sky-Watcher Dob 10" (250/1200)
Sky-Watcher Dob 10 (250/1200) Retractable – это качественный светосильный телескоп на монтировке Добсона. Особенностью данной модели является особая конструкция: для хранения и транспортировки оптическая труба складывается, становясь короче в полтора раза. Такое решение позволило добиться максимально компактных размеров и малого веса телескопа при сохранении выдающихся оптических характеристик.
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Sky-Watcher Dob 10 (250/1200) Retractable – это качественный светосильный телескоп на монтировке Добсона. Особенностью данной модели является особая конструкция: для хранения и транспортировки оптическая труба складывается, становясь короче в полтора раза. Такое решение позволило добиться максимально компактных размеров и малого веса телескопа при сохранении выдающихся оптических характеристик.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher Dob 10" (250/1200) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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