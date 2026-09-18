Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Телескопы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
204 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221064
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, м
1.06х1.04х0.3
Вес, кг.
41
Описание товара Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5
Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 – это идеальный инструмент для изучения дальнего космоса. Качественная оптика обеспечивает передачу яркой, чистой и четкой картинки. Модель BK P2001EQ5 прекрасно подходит не только для визуальных наблюдений, но и для астрофотографии. Мощная экваториальная монтировка гарантирует точное ведение астрономических объектов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 – это идеальный инструмент для изучения дальнего космоса. Качественная оптика обеспечивает передачу яркой, чистой и четкой картинки. Модель BK P2001EQ5 прекрасно подходит не только для визуальных наблюдений, но и для астрофотографии. Мощная экваториальная монтировка гарантирует точное ведение астрономических объектов.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Телескоп Sky-Watcher BK P2001EQ5