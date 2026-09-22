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Характеристики
Тип товара
Телескоп
Тип телескопа
рефлектор
Установка
настольный
Уровень пользователя
для опытных, для профессионалов
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
254
Максимальное увеличение (X)
500
Оптическая схема
Ньютона
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
179 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 722796
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Описание товара Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10" (250/1270) Retractable
Levenhuk New Skyline PRO 10" – это мощный инструмент для детального изучения Солнечной системы и дальнего космоса, который сочетает в себе серьезные оптические возможности и продуманную портативность. ОТА телескопа имеет открытую каркасную систему (невыдвижную) – это делает крупный прибор удобным для астрономических поездок за город, где ничто не мешает наслаждаться чистыми видами звездного неба. В разобранном виде телескоп без труда поместится в багажник автомобиля, а по прибытии на место, выбранное для наблюдений, его получится быстро собрать благодаря установке на монтировку Добсона с простым и понятным ручным управлением.
Levenhuk New Skyline PRO 10" – это мощный инструмент для детального изучения Солнечной системы и дальнего космоса, который сочетает в себе серьезные оптические возможности и продуманную портативность. ОТА телескопа имеет открытую каркасную систему (невыдвижную) – это делает крупный прибор удобным для астрономических поездок за город, где ничто не мешает наслаждаться чистыми видами звездного неба. В разобранном виде телескоп без труда поместится в багажник автомобиля, а по прибытии на место, выбранное для наблюдений, его получится быстро собрать благодаря установке на монтировку Добсона с простым и понятным ручным управлением.
Телескоп Добсона Levenhuk New Skyline PRO 10" (250/1270) Retractable - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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