Телескоп Sky-Watcher Dob 12" (300/1500)
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Характеристики
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
305
Максимальное увеличение (X)
610x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
242 990 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 221062
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
305
Максимальное увеличение (X)
610x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, м
1.05х0.7х0.54
Вес, кг.
50
Описание товара Телескоп Sky-Watcher Dob 12" (300/1500)
Мощный телескоп Sky-Watcher Dob 12 (300/1500) ориентирован на изучение объектов дальнего космоса. Главное зеркало диаметром 305 мм собирает большое количество света, что позволяет хорошо разглядеть даже тусклые небесные тела. С помощью этого телескопа можно увидеть звезды до 15 звездной величины и слабее, тысячи галактик, звездных скоплений и туманностей (у наиболее ярких различимы цвета), практически все объекты каталога NGC и многое другое.
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Бренд
Тип товара
Телескопы
Тип телескопа
рефлектор
Установка
напольная
Тип управления телескопом
ручной
Монтировка
Добсона
Диаметр объектива
305
Максимальное увеличение (X)
610x
Оптическая схема
Ньютона
Фокусное расстояние объектива
1500
Страна производитель
Китай
Мощный телескоп Sky-Watcher Dob 12 (300/1500) ориентирован на изучение объектов дальнего космоса. Главное зеркало диаметром 305 мм собирает большое количество света, что позволяет хорошо разглядеть даже тусклые небесные тела. С помощью этого телескопа можно увидеть звезды до 15 звездной величины и слабее, тысячи галактик, звездных скоплений и туманностей (у наиболее ярких различимы цвета), практически все объекты каталога NGC и многое другое.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы
Телескоп Sky-Watcher Dob 12" (300/1500) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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