Описание товара Оперативная память Foxline 4GB DDR3 DIMM (FL1600D3U11SL-4G)

Для кого и под какие задачи

Этот модуль памяти оптимально подходит для апгрейда старого настольного компьютера или сборки недорогой офисной или домашней системы, где ключевым фактором является бюджет, а не максимальная производительность. С его помощью можно оживить ПК на платформе LGA 1150 или AM3+, улучшив отклик системы при работе с офисными пакетами, веб-браузером с умеренным количеством вкладок и нетребовательными приложениями. Для современных игр, профессионального монтажа видео или работы с огромными массивами данных объёма в 4 ГБ уже недостаточно, поэтому данная планка рассматривается исключительно как способ увеличения объёма ОЗУ в уже существующих системах с поддержкой DDR3.

Тип, поколение и форм-фактор памяти

Перед вами модуль оперативной памяти поколения DDR3, что автоматически определяет его совместимость только с материнскими платами, имеющими соответствующие слоты DIMM для этого типа памяти. Технология DDR3 является устаревшей для новых сборок, но остаётся актуальной для поддержки миллионов ещё рабочих систем на процессорах Intel Core i-серии 2-4 поколений и AMD Phenom II/FX. Форм-фактор DIMM (Dual In-line Memory Module) предназначен исключительно для настольных компьютеров и не подходит для ноутбуков, где используются компактные планки SO-DIMM.

Объём, частота и реальная производительность

Модуль предлагает объём 4 ГБ, что является базовым уровнем для комфортной работы в среде Windows 10/11 и выполнения повседневных задач. Номинальная эффективная частота памяти составляет 1600 МГц, что для платформы DDR3 является стандартной и сбалансированной скоростью, обеспечивающей достаточную пропускную способность для процессоров того времени. В реальных сценариях, таких как запуск нескольких программ одновременно или работа с документами, этот параметр в паре с объёмом обеспечит плавность системы, однако для серьёзной многозадачности или приложений, жадных до памяти, одного такого модуля будет мало.

Тайминги, напряжение и профили разгона

Тайминги модуля заявлены как CL11, что является типичным значением латентности для памяти DDR3-1600 и обеспечивает приемлемую задержку при обращении к данным. Рабочее напряжение стандартно для этого поколения и составляет 1.5 В. Данная память не поддерживает продвинутые профили автоматического разгона вроде XMP, она рассчитана на работу на номинальных частотах и таймингах, указанных производителем, что упрощает установку и гарантирует стабильность в любой совместимой материнской плате без необходимости тонкой настройки BIOS.

Совместимость с платформой

Модуль совместим с настольными материнскими платами, оснащёнными слотами DDR3, и соответствующими процессорами Intel (сокеты LGA 1150, 1155, 1156) и AMD (сокеты AM3, AM3+). Крайне важно перед покупкой убедиться, что ваша материнская плата использует именно память типа DDR3, так как физически она не совместима со слотами DDR4 или DDR5. Для активации двухканального режима, который значительно повышает производительность, рекомендуется устанавливать чётное количество идентичных модулей в правильные слоты на плате, обычно помеченные одним цветом.

Радиаторы, охлаждение и внешний вид

Данная модель выполнена в классическом форм-факторе без радиатора, что делает её компактной и гарантирует отсутствие конфликтов с массивными процессорными кулерами в тесных корпусах. Для памяти с частотой 1600 МГц и стандартным напряжением активное охлаждение не требуется, так как тепловыделение остаётся на низком уровне даже под продолжительной нагрузкой. Внешний вид модуля лаконичен и функционален, что делает его идеальным выбором для систем, где эстетика сборки не является приоритетом.

Комплектность, режимы работы и расширение

Это одиночный модуль памяти объёмом 4 ГБ. Для достижения максимальной производительности в системах с поддержкой двухканального режима рекомендуется приобрести вторую идентичную планку и установить их в соответствующие слоты на материнской плате. Помните, что смешивание модулей с разными характеристиками (частота, тайминги, объём) может привести к нестабильной работе системы, а память начнёт функционировать на настройках самого медленного модуля.

Важные нюансы перед покупкой

Основное ограничение — это принадлежность к устаревшему поколению DDR3, что делает модуль непригодным для современных платформ. Убедитесь, что ваша материнская плата имеет именно слоты DDR3, а не DDR4. Данная память не является высокопроизводительным решением, её цель — дать вторую жизнь старому ПК или дополнить существующую конфигурацию. Если вам необходим больший объём для комфортной работы, стоит рассмотреть комплект из двух таких модулей или поиск планок объёмом 8 ГБ, но для устаревших платформ их поддержка не гарантирована и требует проверки в спецификации материнской платы.