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Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин купить с доставкой в Москве
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Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин

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Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 1
Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 2
Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 3
Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 4
Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 5
Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 6
Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 7
Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 8
Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 9
Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Рубанок
  • Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 1
  • Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 2
  • Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 3
  • Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 4
  • Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 5
  • Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 6
  • Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 7
  • Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 8
  • Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 9
  • Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 770 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 218032
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Характеристики

Бренд
PATRIOT
Тип товара
Рубанок
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х23
Вес, кг.
5.1

Описание товара Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин

Электрорубанок Patriot PL 822 с мощностью электропривода 900 Вт позволяет обрабатывать древесные заготовки, строгая их на глубину до 3 мм за один проход, выбирая фальц (четверть). Максимальная глубина выборки четверти равняется 15.5 мм. Эта модель с шириной строгания 82 мм укомплектована ножами SharpCut, обеспечивающими легкость строгания и допускающими быструю замену. Рубанок комплектуется станиной, благодаря которой его можно установить на стол/верстак и применять в качестве деревообрабатывающего станка. Среди удобных особенностей электрорубанка Patriot PL 822 можно отметить блокировку случайного включения, прорезиненный морозостойкий кабель. Удобный для выполнения бытовых столярных работ и даже профессионального применения инструмент питается от сети 220 В. Он поддерживает присоединение строительного пылесоса для удаления стружки и древесной пыли из рабочей зоны, обеспечения чистоты рабочего места.



Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые

Отзывы о товаре Рубанок Patriot PL 822 900Вт 82мм 16000об/мин




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Характеристики
Бренд
PATRIOT
Тип товара
Рубанок
Страна производитель
Китай
Описание
Электрорубанок Patriot PL 822 с мощностью электропривода 900 Вт позволяет обрабатывать древесные заготовки, строгая их на глубину до 3 мм за один проход, выбирая фальц (четверть). Максимальная глубина выборки четверти равняется 15.5 мм. Эта модель с шириной строгания 82 мм укомплектована ножами SharpCut, обеспечивающими легкость строгания и допускающими быструю замену. Рубанок комплектуется станиной, благодаря которой его можно установить на стол/верстак и применять в качестве деревообрабатывающего станка. Среди удобных особенностей электрорубанка Patriot PL 822 можно отметить блокировку случайного включения, прорезиненный морозостойкий кабель. Удобный для выполнения бытовых столярных работ и даже профессионального применения инструмент питается от сети 220 В. Он поддерживает присоединение строительного пылесоса для удаления стружки и древесной пыли из рабочей зоны, обеспечения чистоты рабочего места.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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Отзывы


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