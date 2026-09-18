Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-47%19 060 руб. 36 220 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 217077
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х25х10
Вес, кг.
1.3
Описание товара Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon
Оригинальный фотобарабан Canon C-EXV49 — это важный компонент для цветной печати, обеспечивающий высокое качество и надежность работы вашего принтера. Разработанный специально для принтеров Canon серии ImageRunner Advance он обеспечивает яркие, насыщенные цвета и четкое разрешение печати. Фотобарабан C-EXV49 изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих его долговечность и длительный срок службы. Замена компонента проста и не требует специальных навыков. Компания Canon заботится об окружающей среде, поэтому оригинальные фотобарабаны не содержат вредных веществ.
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Оригинальный фотобарабан Canon C-EXV49 — это важный компонент для цветной печати, обеспечивающий высокое качество и надежность работы вашего принтера. Разработанный специально для принтеров Canon серии ImageRunner Advance он обеспечивает яркие, насыщенные цвета и четкое разрешение печати. Фотобарабан C-EXV49 изготовлен из высококачественных материалов, обеспечивающих его долговечность и длительный срок службы. Замена компонента проста и не требует специальных навыков. Компания Canon заботится об окружающей среде, поэтому оригинальные фотобарабаны не содержат вредных веществ.
Блок фотобарабана Canon C-EXV49 8528B003AA 000 для iR-ADV C33xx Canon - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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