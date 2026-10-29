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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF237w (1418C121) A4 черный купить с доставкой в Москве
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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF237w (1418C121) A4 черный

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МФУ лазерный Canon i-Sensys MF237w (1418C121) A4 черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
МФУ лазерные
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-42%
44 680 руб.  76 620 руб. 
Начислим 3019 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 216610
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
МФУ лазерный Canon i-Sensys MF237w (1418C121) A4 черный
44 680 руб. -42%
76 620 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Размеры в упаковке, см
50х40х30
Вес, кг.
15.95

Описание товара МФУ лазерный Canon i-Sensys MF237w (1418C121) A4 черный

Монохромный лазерный принтер с возможностью подключения к сети идеально подходит для небольших офисов, позволяя печатать, копировать, сканировать и отправлять факс с ПК, смартфонов и планшетов.

Отзывы о товаре МФУ лазерный Canon i-Sensys MF237w (1418C121) A4 черный




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Характеристики
Бренд
CANON
Тип товара
МФУ лазерные
Описание
Монохромный лазерный принтер с возможностью подключения к сети идеально подходит для небольших офисов, позволяя печатать, копировать, сканировать и отправлять факс с ПК, смартфонов и планшетов.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


МФУ лазерный Canon i-Sensys MF237w (1418C121) A4 черный - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 44680 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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