Блендер погружной Bosch MSM24100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Блендеры
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 770 руб.
В наличии
Код товара: 206684
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
2 770 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Размеры в упаковке, см
40х20х13
Вес, кг.
1.3
Описание товара Блендер погружной Bosch MSM24100
Устройство относится к погружному типу блендеров, отличающемуся компактностью в сравнении с громоздкими стационарными моделями. Как и большинство представителей кухонной техники, этот прибор имеет стандартную белую расцветку корпуса. Мощность 400 Вт позволяет данному блендеру играючи расправляться даже с твердыми ингредиентами. Блендер Bosch MSM24100 располагает одной скоростью, благодаря которой вы сможете превратить в кремообразное состояние любые продукты. Корпус устройства выполнен из прочного и практичного в уходе пластика, для изготовления погружной части использовался сплав металлов.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 650 руб.663 руб. в СплитБлендер погружной Philips HR2534/00
-
В наличииЦена 2 670 руб.668 руб. в СплитБлендер стационарный Galaxy Line GL 2171 белый, 1100 Вт, 2 скоро...
-
В наличииЦена 2 680 руб.670 руб. в СплитБлендер погружной Brayer BR1257 черный, 1500 Вт, плавная регулир...
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлендер Scarlett SC-HB42F88 (сталь)
-
В наличииЦена 2 690 руб.673 руб. в СплитБлендер погружной Vitek VT-3415 синий, 900 Вт, плавная регулиров...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитБлендер погружной Candy CB-200 серебристый, 1200 Вт, плавная рег...
-
В наличииЦена 2 700 руб.675 руб. в СплитБлендер погружной Brayer BR1256 черный, 1500 Вт, плавная регулир...
-
В наличииЦена 2 720 руб.680 руб. в СплитБлендер настольный BRAYER BR1209 черный
-
В наличииЦена 2 750 руб.688 руб. в СплитПогружной блендер Viconte VC-4431
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитБлендер стационарный Brayer BR1209 черный, 1000 Вт, плавная регу...
-
В наличииЦена 2 800 руб.700 руб. в СплитБлендер погружной Endever Sigma-86, 800 Вт, черный/оранжевый
-
В наличииЦена 2 850 руб.713 руб. в СплитБлендер погружной Bosch MSM64010
Устройство относится к погружному типу блендеров, отличающемуся компактностью в сравнении с громоздкими стационарными моделями. Как и большинство представителей кухонной техники, этот прибор имеет стандартную белую расцветку корпуса. Мощность 400 Вт позволяет данному блендеру играючи расправляться даже с твердыми ингредиентами. Блендер Bosch MSM24100 располагает одной скоростью, благодаря которой вы сможете превратить в кремообразное состояние любые продукты. Корпус устройства выполнен из прочного и практичного в уходе пластика, для изготовления погружной части использовался сплав металлов.
Купить Блендер погружной Bosch MSM24100 - по цене 2770 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Блендер погружной Bosch MSM24100