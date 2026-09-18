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Смеситель для душа Lemark Flora LM0103C купить с доставкой в Москве
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Смеситель для душа Lemark Flora LM0103C

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Смеситель для душа Lemark Flora LM0103C
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смесители для душа
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Запорный клапан
керамический картридж
Кол-во монтажных отверстий
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-49%
3 000 руб.  5 870 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 204309
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Характеристики

Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21.4
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
33х14х12
Вес, кг.
1.63

Описание товара Смеситель для душа Lemark Flora LM0103C

Универсальный дизайн смесителя дополнит большинство интерьеров ванных комнат. Зеркальное хромированное покрытие устойчиво к помутнению и бытовым повреждениям. Душевая лейка в комплекте.



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Отзывы о товаре Смеситель для душа Lemark Flora LM0103C




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Характеристики
Бренд
Lemark
Тип товара
Смесители для душа
Высота, см
6.5
Страна бренда
Чехия
Ширина, см
21.4
Тип управления
вентильное
Монтаж
настенный
Цвет
хром
Термостат
нет
Аэратор в комплекте
нет
Запорный клапан
керамический картридж
Встраиваемый
да
Развернуть
Держатель для душа в комплекте
да
Кол-во монтажных отверстий
2
Переключатель на фильтр
нет
Поворотный излив
нет
Переключатель на стиральную/посудомоечную машину
нет
Выдвижной излив
нет
Удлинненый излив
нет
Эко-режим
нет
Ручной душ (лейка) в комплекте
да
Страна производитель
Китай
Описание
Универсальный дизайн смесителя дополнит большинство интерьеров ванных комнат. Зеркальное хромированное покрытие устойчиво к помутнению и бытовым повреждениям. Душевая лейка в комплекте.


Смотрите также: Аксессуары для ванной комнаты, Верхний душ, Гигиенический душ, Душевые гарнитуры, Душевые ограждения, Душевые поддоны, Душевые системы, Душевые штанги и держатели, Комплектующие для сантехники, Лейки для душа, Мебель для ванной комнаты, Мойки для кухни, Принадлежности для ванной комнаты, Санитарная керамика, Системы инсталляции, Смесители, Шланги для душа, для ванны, недорогие, для кухни, для раковины, для раковины однорычажные, черные, латунные, для накладной раковины, российские, на кухню недорогие, электронные
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