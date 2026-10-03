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Nas, Nastradamus (0190758447117) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Nas, Nastradamus (0190758447117) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Nas, Nastradamus
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 490 руб. 
Начислим 178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 192144
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Nas, Nastradamus (0190758447117) виниловая пластинка
5 490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Nas, Nastradamus (0190758447117) виниловая пластинка

Nas, Nastradamus (0190758447117) виниловая пластинка

Отзывы о товаре Nas, Nastradamus (0190758447117) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
Nas, Nastradamus (0190758447117) виниловая пластинка
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Nas, Nastradamus (0190758447117) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 5490 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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