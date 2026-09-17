Сумка Levenhuk Zongo 20 для телескопа, черная малая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сумка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 290 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 189399
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сумка
Особенности
сумка подходит для моделей: Levenhuk Skyline PRO 80 MAK, Skyline PRO 90 MAK, Strike 50 NG
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х34х13
Вес, г.
600
Описание товара Сумка Levenhuk Zongo 20 для телескопа, черная малая
Сумка для телескопа, черная малая – практичный и удобный способ переноски телескопов. Внутри сумки предусмотрено специальное разделение из мягкого материала, которое позволяет хранить отдельно трубу телескопа от треноги. Снаружи имеется накладной карман для аксессуаров. Сумка изготовлена из прочного нейлона черного цвета.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Сумка
Особенности
сумка подходит для моделей: Levenhuk Skyline PRO 80 MAK, Skyline PRO 90 MAK, Strike 50 NG
Страна производитель
Китай
Сумка для телескопа, черная малая – практичный и удобный способ переноски телескопов. Внутри сумки предусмотрено специальное разделение из мягкого материала, которое позволяет хранить отдельно трубу телескопа от треноги. Снаружи имеется накладной карман для аксессуаров. Сумка изготовлена из прочного нейлона черного цвета.
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Смотрите также: Аксессуары для оптических приборов, Бинокли, Зрительные трубы, Лупы, Микроскопы, окуляры для телескопов
Сумка Levenhuk Zongo 20 для телескопа, черная малая - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Сумка Levenhuk Zongo 20 для телескопа, черная малая