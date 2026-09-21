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Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой купить с доставкой в Москве
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Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой

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Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 12
Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 13
Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 14
Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 15
Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 16
Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наборы
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 1
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 2
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 3
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 4
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 5
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 6
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 7
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 8
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 9
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 10
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 11
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 12
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 13
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 14
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 15
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 16
  • Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 698935
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Характеристики

Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Особенности
Оборачивающий окуляр 18 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
87х24х11
Вес, кг.
2.26

Описание товара Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой

Набор Levenhuk Discovery Scope 2 включает сразу два оптических прибора – микроскоп и телескоп. Первый поможет освоить азы микробиологии, второй – познакомиться с основами астрономии. Кроме техники в комплект включено множество аксессуаров, которые понадобятся для изучения окружающего мира и проведения научных опытов. Также набор дополнен книгой знаний «Космос. Непустая пустота» – красочным пособием, рассказывающим о телескопах и астрономических объектах.

Отзывы о товаре Набор Levenhuk Discovery Scope 2 с книгой




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Levenhuk
Тип товара
Наборы
Особенности
Оборачивающий окуляр 18 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Набор Levenhuk Discovery Scope 2 включает сразу два оптических прибора – микроскоп и телескоп. Первый поможет освоить азы микробиологии, второй – познакомиться с основами астрономии. Кроме техники в комплект включено множество аксессуаров, которые понадобятся для изучения окружающего мира и проведения научных опытов. Также набор дополнен книгой знаний «Космос. Непустая пустота» – красочным пособием, рассказывающим о телескопах и астрономических объектах.
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Доставка
Отзывы


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