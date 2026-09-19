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Основание Микромед "А" со штативом стерео микроскопа МС-2 купить с доставкой в Москве
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Основание Микромед "А" со штативом стерео микроскопа МС-2

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Основание Микромед &quot;А&quot; со штативом стерео микроскопа МС-2 - фото 1
Основание Микромед &quot;А&quot; со штативом стерео микроскопа МС-2 - фото 2
Основание Микромед &quot;А&quot; со штативом стерео микроскопа МС-2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Микроскопы
  • Основание Микромед &quot;А&quot; со штативом стерео микроскопа МС-2 - фото 1
  • Основание Микромед &quot;А&quot; со штативом стерео микроскопа МС-2 - фото 2
  • Основание Микромед &quot;А&quot; со штативом стерео микроскопа МС-2 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354159
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Характеристики

Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Особенности
Диапазон перемещения механизма фокусировки - 60 мм. Посадочный диаметр кольца под визуальную насадку - 70 мм.
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х37х30
Вес, кг.
3.7

Описание товара Основание Микромед "А" со штативом стерео микроскопа МС-2

Основание А со штативом стерео микроскопа МС-2. Высота штатива - 300 мм. Диапазон перемещения механизма фокусировки 60 мм Посадочный диаметр кольца под визуальную насадку 70 мм Высота штатива 300 мм.

Отзывы о товаре Основание Микромед "А" со штативом стерео микроскопа МС-2




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Характеристики
Бренд
Микромед
Тип товара
Микроскопы
Особенности
Диапазон перемещения механизма фокусировки - 60 мм. Посадочный диаметр кольца под визуальную насадку - 70 мм.
Страна производитель
Китай
Описание
Основание А со штативом стерео микроскопа МС-2. Высота штатива - 300 мм. Диапазон перемещения механизма фокусировки 60 мм Посадочный диаметр кольца под визуальную насадку 70 мм Высота штатива 300 мм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Основание Микромед "А" со штативом стерео микроскопа МС-2 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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