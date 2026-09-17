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Картридж Xerox 106R03770 для Xerox VersaLink C7000, желтый купить с доставкой в Москве
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Картридж Xerox 106R03770 для Xerox VersaLink C7000, желтый

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Картридж Xerox 106R03770 для Xerox VersaLink C7000, желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C7000
Цвет
желтый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 930 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 169914
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C7000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
47х9х8
Вес, г.
440

Описание товара Картридж Xerox 106R03770 для Xerox VersaLink C7000, желтый

Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 3300 страниц

Отзывы о товаре Картридж Xerox 106R03770 для Xerox VersaLink C7000, желтый




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Картриджи для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
C7000
Цвет
желтый
Страна производитель
Китай
Описание
Оригинальный картридж для лазерных принтеров. Цвет - желтый. Ресурс - 3300 страниц
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Картридж Xerox 106R03770 для Xerox VersaLink C7000, желтый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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