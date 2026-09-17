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Фотобарабан Xerox 108R00861 для Phaser 7500 купить с доставкой в Москве
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Фотобарабан Xerox 108R00861 для Phaser 7500

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Фотобарабан Xerox 108R00861 для Phaser 7500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Поддерживаемые модели принтеров
7500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 167901
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Характеристики

Бренд
Xerox
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Поддерживаемые модели принтеров
7500
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
59х16х16
Вес, кг.
1.44

Описание товара Фотобарабан Xerox 108R00861 для Phaser 7500

Качество фотобарабана Xerox 108R00861 гарантирует его отменную работу, длительный жизненный цикл и отличную совместимость с Вашей оргтехникой.

Отзывы о товаре Фотобарабан Xerox 108R00861 для Phaser 7500




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Характеристики
Бренд
Xerox
Тип товара
Фотобарабан для лазерных принтеров
Совместимость
для Xerox
Поддерживаемые модели принтеров
7500
Страна производитель
Китай
Описание
Качество фотобарабана Xerox 108R00861 гарантирует его отменную работу, длительный жизненный цикл и отличную совместимость с Вашей оргтехникой.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Фотобарабан Xerox 108R00861 для Phaser 7500 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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