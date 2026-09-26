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Тонер Картридж Cactus CS-Q6471A голубой для HP CLJ 3600 (4000стр.) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Тонер Картридж Cactus CS-Q6471A голубой для HP CLJ 3600 (4000стр.)

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Тонер Картридж Cactus CS-Q6471A голубой для HP CLJ 3600 (4000стр.)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3600dn, 3600n
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 530 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 233061
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Характеристики

Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3600dn, 3600n
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х21х11
Вес, кг.
1.53

Описание товара Тонер Картридж Cactus CS-Q6471A голубой для HP CLJ 3600 (4000стр.)

Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Hewlett-Packard (HP) производятся на современных высокотехнологичных фабриках работающих в соотвествии с международными стандартами качества и защищены собственными патентами.

Отзывы о товаре Тонер Картридж Cactus CS-Q6471A голубой для HP CLJ 3600 (4000стр.)




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Характеристики
Бренд
CACTUS
Тип товара
Тонер для лазерных принтеров
Совместимость
для HP
Емкость картриджа
стандартная
Поддерживаемые модели принтеров
3600dn, 3600n
Цвет
голубой
Страна производитель
Китай
Описание
Картриджи Cactus для лазерных принтеров и МФУ Hewlett-Packard (HP) производятся на современных высокотехнологичных фабриках работающих в соотвествии с международными стандартами качества и защищены собственными патентами.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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