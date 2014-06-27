Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barret
Альбом (сингл)
THE MADCAP LAUGHS
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб.
В наличии
Код товара: 98549
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Коллекция BARRETT, SYD
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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0825646310791]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barret
Альбом (сингл)
THE MADCAP LAUGHS
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Terrapin
|5:00
|A2
|No Good Trying
|3:26
|A3
|Love You
|2:25
|A4
|No Man's Land
|3:50
|A5
|Dark Globe
|2:10
|A6
|Here I Go
|3:13
|B1
|Octopus
|3:45
|B2
|Golden Hair
|1:56
|B3
|Long Gone
|2:47
|-
|(7:59)
|B4
|She Took A Long Cool Look At Me
|B5
|Feel
|B6
|If It's In You
|B7
|Late Night
|3:12
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Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0825646310791]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barret
Альбом (сингл)
THE MADCAP LAUGHS
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Gatefold
Track List
|A1
|Terrapin
|5:00
|A2
|No Good Trying
|3:26
|A3
|Love You
|2:25
|A4
|No Man's Land
|3:50
|A5
|Dark Globe
|2:10
|A6
|Here I Go
|3:13
|B1
|Octopus
|3:45
|B2
|Golden Hair
|1:56
|B3
|Long Gone
|2:47
|-
|(7:59)
|B4
|She Took A Long Cool Look At Me
|B5
|Feel
|B6
|If It's In You
|B7
|Late Night
|3:12
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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