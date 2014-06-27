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Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Москве, цены на винил
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Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка

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Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка - фото 1
Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barret
Альбом (сингл)
THE MADCAP LAUGHS
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка - фото 1
  • Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 400 руб. 
Начислим 160 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 98549
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка
4 400 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция BARRETT, SYD
filter_none Товар входит в коллекцию BARRETT, SYD

Коллекция BARRETT, SYD


Характеристики

Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0825646310791]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barret
Альбом (сингл)
THE MADCAP LAUGHS
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка

Track List

A1Terrapin5:00
A2No Good Trying3:26
A3Love You2:25
A4No Man's Land3:50
A5Dark Globe2:10
A6Here I Go3:13
B1Octopus3:45
B2Golden Hair1:56
B3Long Gone2:47
-(7:59)
B4She Took A Long Cool Look At Me
B5Feel
B6If It's In You
B7Late Night3:12

Отзывы о товаре Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Parlophone
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Лэйбл
Parlophone (Warner Music)
Barcode
[0825646310791]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
27.06.2014
Исполнитель
Syd Barret
Альбом (сингл)
THE MADCAP LAUGHS
ТНВЭД
8523809900
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Развернуть
Упаковка издания
Gatefold
Описание

Track List

A1Terrapin5:00
A2No Good Trying3:26
A3Love You2:25
A4No Man's Land3:50
A5Dark Globe2:10
A6Here I Go3:13
B1Octopus3:45
B2Golden Hair1:56
B3Long Gone2:47
-(7:59)
B4She Took A Long Cool Look At Me
B5Feel
B6If It's In You
B7Late Night3:12
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Syd Barrett - The Madcap Laughs (0825646310791) виниловая пластинка - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4400 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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