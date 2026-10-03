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Станок шлифовальный Зубр ЗШС-500 купить с доставкой в Москве
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Станок шлифовальный Зубр ЗШС-500

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Станок шлифовальный Зубр ЗШС-500
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Диаметр диска
150
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
10 530 руб. 
Начислим 169 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 95925
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Станок шлифовальный Зубр ЗШС-500
10 530 руб.
  • Гарантия производителя: 5 лет
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
500
Диаметр диска
150
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
100 мм
Max глубина пропила под углом 45°
100
Габариты (ШхВхГ)
62 x 37 x 33 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х36х33
Вес, кг.
24

Описание товара Станок шлифовальный Зубр ЗШС-500

Шлифмашина ЗУБР — это надежный и эффективный инструмент, предназначенный для выполнения широкого спектра шлифовальных работ. С шириной 32 см и высотой 36,5 см, эта модель отличается компактными размерами, позволяющими использовать ее в разнообразных рабочих условиях, где важна маневренность. Вес устройства составляет 23 кг, что придает ему устойчивость и позволяет эффективно справляться с различными материалами. Шлифовальный диск диаметром 150 мм и диаметром посадочного отверстия 100 мм обеспечивает точную и качественную обработку, а ширина пропила в 100 мм говорит о высокой производительности инструмента. Шлифмашина ЗУБР оснащена одной скоростью, что упрощает ее эксплуатацию и делает процесс работы более интуитивно понятным. Этот инструмент от известного бренда ЗУБР известен своим долговечным качеством и надежной сборкой, что делает его отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.



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Отзывы о товаре Станок шлифовальный Зубр ЗШС-500




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Мощность, Вт
500
Диаметр диска
150
Количество скоростей
1
Посадочный диаметр
100 мм
Max глубина пропила под углом 45°
100
Габариты (ШхВхГ)
62 x 37 x 33 см
Страна производитель
Китай
Описание
Шлифмашина ЗУБР — это надежный и эффективный инструмент, предназначенный для выполнения широкого спектра шлифовальных работ. С шириной 32 см и высотой 36,5 см, эта модель отличается компактными размерами, позволяющими использовать ее в разнообразных рабочих условиях, где важна маневренность. Вес устройства составляет 23 кг, что придает ему устойчивость и позволяет эффективно справляться с различными материалами. Шлифовальный диск диаметром 150 мм и диаметром посадочного отверстия 100 мм обеспечивает точную и качественную обработку, а ширина пропила в 100 мм говорит о высокой производительности инструмента. Шлифмашина ЗУБР оснащена одной скоростью, что упрощает ее эксплуатацию и делает процесс работы более интуитивно понятным. Этот инструмент от известного бренда ЗУБР известен своим долговечным качеством и надежной сборкой, что делает его отличным выбором как для профессионалов, так и для домашних мастеров.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Станок шлифовальный Зубр ЗШС-500 - стоимость товара 10530 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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