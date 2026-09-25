Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Распиловочный стол SKIL TS6307, XP, 2000Вт, 255мм
Распиловочный стол SKIL TS6307 мощностью 2000 Вт. Частота вращения шпинделя: 4600 об/мин, диск 254x30 мм имеет небольшие габариты и вес, благодаря компактному корпусу не доставляет сложностей в транспортировке, а благодаря складным регулируемым ножкам опоры он легко устанавливается даже на неровную поверхность. Модель имеет интуитивно понятное управление и быструю настройку узлов. Есть возможность установки заданного угла наклона от -2 до 47 градусов. Высокая точность пропила обеспечивается за счёт переднего и заднего упоров и большой чёткой шкалы, а также зубчатой направляющей. Литой алюминиевый стол имеет высокий предел прочности, поэтому устойчив к износу. Предусмотрена система защиты от перегрузок, что очень удобно при работе по твёрдой, мокрой или промёрзшей древесине.
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Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
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