Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Безударная дрель-шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 060 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 77876
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
24х22х7
Вес, кг.
1.46
Описание товара Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2
Видео:
Видеообзор на Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2
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Видео:
Видеообзор на Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Достоинства:
Мощности хватает на любой диаметр/длину шурупов, механика привода очень приличная, мгновенный тормоз. Есть обычные для аккумуляторных шуруповертов опции: регулировка усилия, две скорости вращения (можно использовать как мини-дрель), естественно переключения направления вращения.
Недостатки:
Ручка не украшена резиновыми накладками, кабель мог быть чуть длинее (на метра два) и мягче (в резиновой оплетке было бы намного приятней).
Комментарий:
Так как аккумуляторы не садятся, есть риск увлечься и поджарить моторчик - он хорошо так греется при без остановочной работе. Надо делать перерывы.
Взял чтобы не гробить обычный шуруповертец на больших шурупцах. Очень выгодное решение.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Дрель-шуруповерт Bort BSM-250x2
Достоинства:
Мощности хватает на любой диаметр/длину шурупов, механика привода очень приличная, мгновенный тормоз. Есть обычные для аккумуляторных шуруповертов опции: регулировка усилия, две скорости вращения (можно использовать как мини-дрель), естественно переключения направления вращения.
Недостатки:
Ручка не украшена резиновыми накладками, кабель мог быть чуть длинее (на метра два) и мягче (в резиновой оплетке было бы намного приятней).
Комментарий:
Так как аккумуляторы не садятся, есть риск увлечься и поджарить моторчик - он хорошо так греется при без остановочной работе. Надо делать перерывы.
Взял чтобы не гробить обычный шуруповертец на больших шурупцах. Очень выгодное решение.