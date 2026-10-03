Дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э (210.1.1.00)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Дрель-шуруповерт электрическая
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%2 080 руб. 3 174 руб.
В наличии
Код товара: 271110
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2 080 руб. -34%
3 174 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт электрическая
Высота, см
21
Импульсный режим
нет
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Комплектация
шуруповерт, документация
Лампа точечной подсветки
нет
Макс. число оборотов холостого хода
800
Максимальный крутящий момент
25
Реверс
да
Тип патрона
быстрозажимной
Тормоз двигателя
да
Ударный механизм
нет
Фиксация шпинделя
да
Ширина, см
6
Электронная защита от перегрузок
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х24х7
Вес, кг.
1.95
Описание товара Дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э (210.1.1.00)
Если Вы знаете, что такое настоящая мужская работа и умеете держать в руках молоток и другие рабочие инструменты, тогда точно оцените пользу, которую принесет покупка шуруповерта Интерскол ДШ-10/260Э. В процессе любого ремонта очень часто приходится работать с крепежом: закручивать и выкручивать болты, саморезы, гайки и прочее. С Интерскол ДШ-10/260Э Вам больше не придется пыхтеть, с трудом закручивая упрямый саморез в твердую поверхность. Достаточно одного нажатия на кнопку, а всю тяжелую и нудную работу быстро выполнит этот шуруповерт. Максимальная сила его крутящего момента составляет 25 Н*м, а количество оборотов на холостом ходу – 800 в минуту. Также в этом шуруповерте можно менять частоту вращения и силу крутящего момента.
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Бренд
Тип товара
Дрель-шуруповерт электрическая
Высота, см
21
Импульсный режим
нет
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Комплектация
шуруповерт, документация
Лампа точечной подсветки
нет
Макс. число оборотов холостого хода
800
Максимальный крутящий момент
25
Реверс
да
Тип патрона
быстрозажимной
Развернуть
Тормоз двигателя
да
Ударный механизм
нет
Фиксация шпинделя
да
Ширина, см
6
Электронная защита от перегрузок
нет
Электронная регулировка частоты вращения
да
Страна производитель
Китай
Если Вы знаете, что такое настоящая мужская работа и умеете держать в руках молоток и другие рабочие инструменты, тогда точно оцените пользу, которую принесет покупка шуруповерта Интерскол ДШ-10/260Э. В процессе любого ремонта очень часто приходится работать с крепежом: закручивать и выкручивать болты, саморезы, гайки и прочее. С Интерскол ДШ-10/260Э Вам больше не придется пыхтеть, с трудом закручивая упрямый саморез в твердую поверхность. Достаточно одного нажатия на кнопку, а всю тяжелую и нудную работу быстро выполнит этот шуруповерт. Максимальная сила его крутящего момента составляет 25 Н*м, а количество оборотов на холостом ходу – 800 в минуту. Также в этом шуруповерте можно менять частоту вращения и силу крутящего момента.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Дрель-шуруповерт Интерскол ДШ-10/260Э (210.1.1.00) - стоимость товара 2080 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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