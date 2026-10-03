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Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45 купить с доставкой в Москве
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Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45

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Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шуруповерт
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 490 руб. 
Начислим 56 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 93548
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45
3 490 руб.
  • Гарантия производителя: 2 года
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
24.5
Импульсный режим
нет
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
10
Тип патрона
под биты
Тормоз двигателя
нет
Ширина, см
7.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х8
Вес, кг.
1.75

Описание товара Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45

Мощность - 500 Вт, максимальное количество оборотов - 4500 об./мин., максимальный крутящий момент - 10 Н/м



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Отзывы о товаре Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шуруповерт
Высота, см
24.5
Импульсный режим
нет
Кейс в комплекте
нет
Количество скоростей работы
1
Макс. число оборотов холостого хода
0
Максимальный крутящий момент
10
Тип патрона
под биты
Тормоз двигателя
нет
Ширина, см
7.8
Страна производитель
Китай
Описание
Мощность - 500 Вт, максимальное количество оборотов - 4500 об./мин., максимальный крутящий момент - 10 Н/м


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Заточные станки (точило), Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые, Недорогие сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Шуруповерт Зубр ЗСШ-550-45 - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 3490 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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