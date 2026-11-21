Celine Dion - Unison (coloured) (0199584712512) виниловая пластинка
Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 560 руб.
В наличии
Код товара: 755200
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
3 560 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
SONY
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х2х2
Вес, г.
300
Описание товара Celine Dion - Unison (coloured) (0199584712512) виниловая пластинка
Celine Dion - Unison (coloured) (0199584712512) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитDavid Bowie - ChangesOneBowie (0190295994082) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитPantera - Reinventing The Steel (0081227974329) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитRed Hot Chili Peppers - Californication (0093624738619) винилова...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитMaria Callas - Remastered (0825646242955) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитSpringsteen, Bruce, Born In The U.S.A. (0888750142818) виниловая...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитVoivod - Morgoth Tales (0196588041617) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитDeep Purple - Now What?! (4029759085782) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитМураками - ХХ лет The Best (4620032917839) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитTina Turner - Rough (5054197929366) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитLorna Shore - Flesh Coffin (0198028863513) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитVarious Artists - Avicii: The Iconic Joia Records Remixes (Smoke...
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитIggy Pop - New Values (0198029549911) виниловая пластинка
Бренд
SONY
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Celine Dion - Unison (coloured) (0199584712512) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Celine Dion - Unison (coloured) (0199584712512) виниловая пластинка - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 3560 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Celine Dion - Unison (coloured) (0199584712512) виниловая пластинка