Легенды Русского Рока - Башлачев (Blue) (4640001406690) Виниловая Пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Александр Башлачёв
Альбом (сингл)
Легенды Русского Рока
Жанр
Русский рок
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 390 руб.
В наличии
Код товара: 755120
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5 390 руб.
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Характеристики
Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
4640001406690
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Александр Башлачёв
Альбом (сингл)
Легенды Русского Рока
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Время колокольчиков; В чистом поле; Всё от винта; Случай в Сибири; Поезд №193; Грибоедовский вальс; Ванюша; Некому берёзу заломати; Палата №6; Влажный блеск наших глаз; Сядем рядом; Петербургская свадьба; Минута молчания; Триптих памяти В. С. Высоцкого; Осень; Спроси, звезда; Как ветра осенние; Тесто; Посошок; Всё будет хорошо
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Легенды Русского Рока - Башлачев (Blue) (4640001406690) Виниловая Пластинка
Виниловое издание «Легенды русского рока» — Александр Башлачёв. В издание вошли следующие композиции: Время колокольчиков; В чистом поле; Всё от винта; Случай в Сибири; Поезд №193; Грибоедовский вальс; Ванюша; Некому берёзу заломати; Палата №6; Влажный блеск наших глаз; Сядем рядом; Петербургская свадьба; Минута молчания; Триптих памяти В. С. Высоцкого; Осень; Спроси, звезда; Как ветра осенние; Тесто; Посошок; Всё будет хорошо.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
MOROZ Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Moroz Records
Barcode
4640001406690
Тип издания
12 дюймов
Исполнитель
Александр Башлачёв
Альбом (сингл)
Легенды Русского Рока
Жанр
Русский рок
Трек-лист
Время колокольчиков; В чистом поле; Всё от винта; Случай в Сибири; Поезд №193; Грибоедовский вальс; Ванюша; Некому берёзу заломати; Палата №6; Влажный блеск наших глаз; Сядем рядом; Петербургская свадьба; Минута молчания; Триптих памяти В. С. Высоцкого; Осень; Спроси, звезда; Как ветра осенние; Тесто; Посошок; Всё будет хорошо
Версия издания
цветной винил
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Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Специальное издание (серия)
Легенды Русского Рока
Виниловое издание «Легенды русского рока» — Александр Башлачёв. В издание вошли следующие композиции: Время колокольчиков; В чистом поле; Всё от винта; Случай в Сибири; Поезд №193; Грибоедовский вальс; Ванюша; Некому берёзу заломати; Палата №6; Влажный блеск наших глаз; Сядем рядом; Петербургская свадьба; Минута молчания; Триптих памяти В. С. Высоцкого; Осень; Спроси, звезда; Как ветра осенние; Тесто; Посошок; Всё будет хорошо.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Русский рок, Цветной винил
Легенды Русского Рока - Башлачев (Blue) (4640001406690) Виниловая Пластинка - этот товар вы можете купить по цене 5390 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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