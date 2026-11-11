GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329)
Энди Белл (участник Ride и Oasis), выступающий под своим электронным альтер-эго GLOK, и продюсер Тимоти Клеркин объединили усилия для создания Alliance, альбома из семи треков, выпущенного в конце 2024 года на лейбле Bytes. Лимитированное издание на белом виниле Музыканты виртуально познакомились в 2019 году через лейбл Bytes и позже лично встретились на похоронах известного продюсера Эндрю Уэзеролла, чье влияние ощущается во всем альбоме. Альбом создавался дистанционно в период пандемии: Энди работал в Лондоне, а Тимоти — в Амстердаме. Артисты стремились к полной творческой свободе. Они делили обязанности поровну: оба играли и на синтезаторах, и на гитарах, разрушая стереотип о том, что Энди отвечает только за гитарные партии. Обложка создана иллюстратором Ником Тейлором, дизайн вдохновлен работами абстракциониста Джозефа Альберса.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 400 руб.850 руб. в СплитМумий Тролль - 8 Часть 2 (Lim.Ed., Blue Cover) (Mtviii 888-23-2)...
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитMichael Buble - Nobody But Me (Limited) (0093624916758) винилова...
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитBob Dylan - Shot Of Love (0889854510114) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитMick Jagger - She's The Boss (Half Speed) (0602508118418) винило...
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитCat Stevens, Matthew & Son (0602508161056) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитCat Stevens, New Masters (0602508161063) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитNeil Young - Young Shakespeare (0093624889519) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в Сплит5060397602244, King, Albert, I Get Evil виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитWeller, Paul, Fat Pop (0602435541228) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитHot Chocolate - Every 1S A Winner (5021732554529) виниловая плас...
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитSilent Circle - No1 (5889920170124) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитTangerine Dream - Keep (Coloured Vinyl) (0602435267081) винилова...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Инструментальная музыка
Отзывы о товаре GLOK, Timothy Clerkin - Alliance (coloured) (4062548094329)