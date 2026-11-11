Miles Davis & Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078)
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Miles Davis & Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078)
Music from Siesta — альбом, выпущенный в 1987 году Майлзом Дэвисом и Маркусом Миллером. Это саундтрек к фильму «Сиеста» 1987 года режиссера Мэри Ламберт. Издание на виниле Согласившись написать музыку для фильма, Дэвис обратился к Миллеру, который в сотрудничестве с клавишником и программистом Джейсоном Майлзом сочинил и создал различные композиции, поверх которых Дэвис исполнял свои партии трубы. Подбор музыки к настроению и темпу сцен фильма был обязанностью Миллера. Саундтрек был создан в начале 1987 года в Лос-Анджелесе, при этом Миллер и Джейсон Майлз работали в Северном Голливуде, а Майлз приезжал из Малибу, чтобы исполнять свои партии. Как и в случае с «Туту», Миллер привлек к работе ряд музыкантов для сольных партий и создания различных текстур: гитаристов Джона Скофилда и Эрла Клуга, флейтиста Джеймса Уокера и барабанщика Омара Хакима. Cаундтрек был хорошо принят; газета The Observer похвалила его как «элегический, с участием Майлза Дэвиса, обладающего замечательной способностью заставить трубу звучать как самый мудрый и печальный из всех инструментов.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 500 руб.875 руб. в СплитThe Monkees - Greatest Hits (coloured) (0081227827069) виниловая...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитLeonard Cohen - Recent Songs (0889854352813) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитBob Dylan - Saved (0889854510213) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитSimon, Paul, Graceland (0889854224011) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитJoe Dassin - La Fleur Aux Dents (0190758041810) виниловая пласти...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитJoe Dassin - Les Deux Mondes De Joe Dassin (0190758041612) винил...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитPaul Simon - In The Blue Light (0190758414515) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитDemons & Wizards - III (0194397147612) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитDef Leppard - On Through The Night (0602508007224) виниловая пла...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитRamones - Subterranean Jungle (Lp, 40Th Ann.Ed.,Violet) (0603497...
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитThe Kinks - Kinks (4050538813081) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 3 550 руб.888 руб. в СплитSepultura - Dante XXI (Half Speed) (4050538670882) виниловая пла...
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Кинематограф
Отзывы о товаре Miles Davis & Marcus Miller - Music From Siesta (0603497804078)