Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke - Invisible Strings (5060197761035)
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke
Альбом (сингл)
Invisible Strings
Жанр
Alternative Rock
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 650 руб.
В наличии
Код товара: 755020
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Характеристики
Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke
Альбом (сингл)
Invisible Strings
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Last Emperor Walked Alone, Will You Stay, From Star To Star, The Invisible Ferry, Sublime Skies, Bangalor Electric, Purple Yellow, Walking Backwards Again
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
200
Описание товара Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke - Invisible Strings (5060197761035)
Лицензионное издание, выпущенное на виниле.
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Бренд
RareNoise Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
RareNoise Records
Barcode
[5060197761035]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke
Альбом (сингл)
Invisible Strings
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
The Last Emperor Walked Alone, Will You Stay, From Star To Star, The Invisible Ferry, Sublime Skies, Bangalor Electric, Purple Yellow, Walking Backwards Again
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ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле.
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Eraldo Bernocchi, Prakash Sontakke - Invisible Strings (5060197761035) - по цене 2650 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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